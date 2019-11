Het vlindereffect van (zogenaamde) politieke beïnvloeding: omdat Zuckerberg de schuld krijgt van de verkiezing van Trump, mag een boek over Aboutaleb niet meer via Facebook verkocht worden. Journalisten Elisa Hermanides en Ruben Koops schreven bij de Bezige Bij een biografie over de burgemeester van Rotterdam, maar daarvoor mag niet geadverteerd worden op Suikerbergs sociale geldplantages Instagram en Facebook. Wut?

Een bio over een politicus die nu juist een boven-de-partijen-rol heeft, geschreven door twee niet-politici bij een a-politieke uitgeverij, is nu ook al een gevaar voor "beïnvloeding"? De kaders schuiven van 'veel te los' (FB heeft dit jaar 5.4 miljard nepaccounts verwijderd) naar veel te strak: "maatschappelijke kwesties" mogen niet meer gepusht worden op het platform. Terug naar de tijd van alleen maar domme RE:RE:RE:FWD:RE:FWD:FWD doorstuurmails van je lollige oom/glittergiffende tante!

Gewetensvraag: nu wij hier aandacht aan besteden, maken we nieuws van het Facebookverbod. Dat kan niet zonder het bewuste boek te noemen. Maken we nu dan reclame en zo ja, valt dit onder beïnvloeding, of is dit nu meteen nepnieuws? Jammer dat Ollongren ziek is want ondanks al onze internetkennis snappen we het internet niet meer en komen we hier zonder hulp van een verantwoordelijke volwassene dus niet meer uit...