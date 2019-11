Als we met 100 km/h stilstaan in de file kunnen we ze wel dromen, de Priussen, de Leafs, de Teslii en al die andere elektroscheten die naast ons staan te hijgen. Benzineauto's gaan verdwijnen maar laten we dan in ieder geval de pareltjes zo lang mogelijk op de weg houden. Zoals deze kentekenloze en wegkwijnende Maserati Biturbo. We hebben 'm nooit gereden maar het schijnt een fragiele mofo te zijn. Onze automotive expert H. Okamoto zit al een uur te turen naar deze schoonheid en neigt ongelooflijk maar waar mogelijk zelfs naar een Biturbo Racing - en daar zijn er maar 230 van gemaakt, wat het een barnfind van hier tot Modena zou maken. Misschien dat een autokenner in de comments meer duidelijkheid kan verschaffen over model, type en bouwjaar en als de eigenaar zich meldt zou dat helemaal mooi zijn. Dit renpaard mag NIET in de versnipperaar.