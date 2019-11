Premier Rutte zegt desgevraagd dat hem helemaal niets bijstaat over het geïnformeerd worden over het grote aantal burgerslachtoffers in 2015. Wat denkt u?

Weer weinig electoraal spannends bij Maurice de Hond deze week. Halve land heeft inmiddels met gebalde vuist en protestbord op het Malieveld gestaan, niemand kan meer verhuizen wegens stikstofpsychose en IS-tuigh wordt wellicht met 90 kilometer per uur naar Nederland gehaald en in het Arabisch toegesproken door D66. En wat zien we daarvan terug op de barometers? Weinig. PVV en FvD allebei weliswaar +1 in De Peilings (pdf) en dat was het dan. Merkwaardig volkje zijn we toch. Maar er is hoop. Bijna helemaal niemand gelooft die malle praatjes van onze premier nog.