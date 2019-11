Mensen, ga naar pagina 31 van uw Volkskrantje vandaag. Ja, sportkatern, slaan wij ook altijd over wegens dat inclusieve Ajax-gejengel van Willem Vissers, maar nu even niet. Kijk, daar staat powervrouw Dafne Schippers te shinen in haar volle glorie. Het nieuws is dat ergens een 200 meter is geschrapt en dat Dafne daar op Twitter boos over is. Boeien. Foto is gemaakt tijdens de WK Atletiek te Doha dit najaar en we zien Schippers in opperste concentratie, met getuite lippen, bij de start van een race. En dat in die shithole kamelen slavernijstaat waar de vrouwtjes in lappendeken (wiki) over straat moeten. Prachtplaat is van fotopersbureau Getty, en daar hebben we helaas geen contract mee dus vandaar stom krantenfotootje. Maar u vindt 'm HIERRR online in hires. Toppertje wallpapert voor uw tablet. Volkskrant en Dafne, bedankt!