Steekmoordenaar Thijs Hermans ontsnapte van een gesloten afdeling want zo gaat dat in het land van law, order en Sander Dekker: daar bepalen mensen in klinieken zelf wel of ze naar buiten gaan of niet, zodat de minister later 'opheldering' kan vragen of beloven dat er echt 'beterschap' komt en dan blijft alles bij hetzelfde, waardoor dochters alsook mensen die argeloos een hond uitlaten op hun hoede moeten zijn dat een of andere ontsnapte mafketel ze niet aan het mes rijgt. Etsuko, Frans en Diny krijgen we er niet mee terug en de talloze ontsnappingen en uitbraken bij de klinieken lossen we er ook niet mee op, maar Thijs hoeven we sowieso niet meer terug. Die is af. Hij is 1. knettergek, 2. een manipulator ("Volgens officier Joan Holthuis had Hermans gegoogled op 'Hoe gedraag je je als psychopaat' en 'Hoe kun je een rechter voor de gek houden'") en 3. staatsgevaarlijk. Hoe hoog hij op de schaal van verwarde man (niet in de radicaal-islamitische zin van de term) scoort horen we vandaag mogelijk in de rechtbank, al is de zitting wel pro forma. Tante Sas is erbij - tweets na de klik.

UPDATE: Zoeffff dat was het alweer. Een onderzoek van het NFI is net binnen, het onderzoek van het PBC is nog niet afgerond, het onderzoek naar de Limburgse slachtoffers is bijna klaar, er loopt nog een onderzoek naar de medische gegevens van Thijs Hermans, er wordt nog onderzoek gedaan naar een haar, er wordt nog onderzoek gedaan naar een mes, einde.