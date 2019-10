Rara politiepet, wat gebeurt er als je incompetente provinciebestuurders een pot met honderden miljoenen euro's subsidiegeld geeft om de natuur op de Wadden mee te redden? Wordt dan A) de natuur op de Wadden gered of B) ze maken er een puinzooitje van. Het is B natuurlijk, want het geld van het Waddenfonds is allemaal in een bodemloze tv-tas verdwenen. Bij de Leeuwarder Courant is 400 miljoen euro foetsie, de Groene Amsterdammer zoekt naar 600 miljoen en volgens Investico is er 800 miljoen pleite, dus na een exclusieve berekening van de GeenStijl Onderzoeks Desk blijkt er maar liefst 1800 miljoen euro subsidiegeld verspild. Alle zeehonden naar het Malieveld!

Leeuwarder Courant: 400 miljoen!

Groene: 600 miljoen!

Investico 800 miljoen!