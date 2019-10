Ja ja ja mensen. Stop maar met bellen, mailen, linktippen. We weten dat Graaf Slis een keutel heeft gedropt in de Volkskrant, op de plek waar voorheen de briljante, erudiete, bevlogen en getalenteerde sociaaldemocraat René Cuperus stond, met zijn lezenswaardige inzichten en visies op een betere wereld. We gaan verder geen woord vuil aan de 'column' maken. Want het is nepnieuws en het klopt niet. Wij vinden veel van Graaf Slis, dat hij een genant-schnabbelende fopadelmans is die dieper in het broekje van de NPO wil geraken en daardoor nooit op de redactie van dat schitterende glossy maandblad voor villa-overvallers is. Maar een verrader? Welnee.

PS: Die bloksnor onder Sanders neus hierboven hebben wij 100% erewoord niet gefotoshopt. Die heeft de heer Schimmelpenninck kennelijk van zichzelf.