Dat krijg je er nou van, als de politie wel keihard durft op te treden tegen kinderen die al fietsend Super Mario ownen en je een incognito touringcar inzet om bellende zakenmannetjes van de weg te plukken, maar zodra het Turkse en Marokkaanse ellendelingen betreft iedereen in z'n pamper poept van angst. Dan nemen de verhuurbedrijven het heft wel in eigen hand. Volgens verhuurders van luxewagens leveren Turkse en Marokkaanse trouwtoeteraars bijna allemaal 'ellende, gedoe en gezeur' op. En nu weigert een deel nog langer in zee te gaan met Turken en Marokkanen. MAARRRRR dat mag dus niet he, makkers. Iedereen en z'n Nederlands vlaggetje-kikkertje-realist-voor Europa dus tégen EU kan op Twitter wel zo leuk roepen 'straks gaan ze zeggen dat het discriminatie is' maar het is wel écht discriminatie. Gevalletje hate the game, not the player. Controleren, aanpakken, meldplicht instellen, werken met vergunningen, harder straffen, rijbewijzen afpakken, artikel 5'jes uitdelen, EMG-cursussen opleggen, toeteren direct beboeten of desnoods die domme trouwstoeten gewoon helemaal verbieden, maar NIET mensen buitensluiten op basis van ras, afkomst of kleurtje. Zo doen we dat niet, in dit land.