Een Turkse militaire kazerne in het centrum van Utrecht

Diyanetmoskeeën in Nederland zijn doorgaans niet zo van de vrede en verbinding. In de vooruitgeschoven posten van het Erdomanische Rijk wordt regelmatig, staatsgestuurd vanuit Ankara, opgeroepen tot jihad. Ook in de 140 Nederlandse bidbarakken, zoals bijvoorbeeld in Hoorn. Maar deze vrijdag namen Erdogans Aalmoezeniers ineens een vredespijp ter hand, en riepen ze op tot kalmte in het Koerden/Turken-conflict, leren we dankzij een oplettende mailer.

De Turkse versie van de vrijdagpreek in de Diyanet moskeeën is een slotparagraaf langer dan de gepubliceerde Nederlandstalige preek. In die paragraaf wordt de Turkse gemeenschap opgeroepen tot terughoudendheid ten opzichte van demonstranten tegen het Turkse optreden (wat bijvoorbeeld woensdagavond in Rotterdam flink uit de klauw escaleerde). Tot slot wordt een zegenbede voor het leger, het vaderland en het volk uitgesproken.

Hieronder bronnen, Turkse tekst en de Nederlandse vertaling. Demonstrerende Koerden worden natuurlijk wel als leden van een 'terreurorganisatie' geduid, en de oorlogsmisdaden van Erdo heten "Operatie Bron van Vrede". Maar dat veel Turken in parallelle werkelijkheden leven in dit land, dat wisten we al.

Nederlandse preek: https://diyanet.nl/wp-content/uploads/2019/10/18-10-2019-Nederlands.pdf

Turkse preek: https://diyanet.nl/wp-content/uploads/2019/10/18-10-2019-Turks.pdf

Tekst slotparagraaf:

Muhterem Kardeşlerim!

Son günlerde ülkemizin terör örgütlerine karşı başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’ Hollanda’nın bazı şehirlerinde terör örgütü yandaşları tarafından protesto edilmektedir. Bu eylemlere karşı gençlerimiz sokağa çekilmek istenmektedir. Bizler sağduyu ile hareket edelim. Haklı olduğumuz davamızda haksız konuma düşmeyelim. Toplum olarak bu tür eylemlerin önüne geçmek için elimizden geleni yapalım. Anne babalar olarak yavrularımıza sahip çıkalım. Rabbim güvenlik güçlerimize yardım eylesin. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden korusun.

Nederlandse Vertaling:

Eerwaarde broeders!

In sommige Nederlandse steden hebben aanhangers van de terreurorganisatie de laatste dagen geprotesteerd tegen de in ons land begonnen “Operatie Bron van Vrede” die gericht is tegen de terreurorganisatie. Het is ongewenst dat onze jeugd tegen die acties de straat opgaat. Laten die van ons met gezond verstand handelen. Laten we in een zaak waarin we gelijk hebben niet vervallen tot een onrechtvaardige positie. Laten we als gemeenschap ons ervoor inspannen dat dit soort acties voorbij gaat. Laten we als ouders onze jongeren in toom houden. Moge onze God onze veiligheidskrachten ondersteunen.Moge Hij ons vaderland en onze natie beschermen tegen ieder gevaar.