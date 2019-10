Jongens, we stellen novembermaand snotneusmaand maar even uit.

Één van de verplegers die aangeeft te bezwijken onder de werkdruk

Want omdat dit land het zat is, zijn nu zelfs voor het allereerst 's lands verplegers in open rebellion. "De vakbonden roepen op tot een landelijke staking in ziekenhuizen op woensdag 20 november. Ze verwachten dat zeker de helft, 100.000 zorgmedewerkers, daar gehoor aan zal geven." Naar verwachting doen er zo'n 40 ziekenhuizen mee om een salarisverhoging van "zeg maar 3,5%" af te dwingen. Wel nú al een beetje een laffe bedoening natuurlijk, want "Tijdens de stakingsdag blijft het zorgpersoneel alleen paraat voor spoedgevallen, kankerbehandelingen en operaties bij kinderen." Nou jongens, het allerbeste, want dat verdienen jullie.