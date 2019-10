Het is maar goed, dat de achtbanen van Walibi Flevo Holland (?) niet net zo vaak uit de bocht schieten als de PR-afdeling, die bekend werd met het kapotmaken van mobieltjes van meisjes en het promoten van pretpark porno. En nu dit weer. Directrice en politiek commentator Mascha van Till dreigt blogger (en algeheel #goedvolk) Jan van Kampen met een aangifte omdat hij het pretpark op een nogal gênant datalek heeft gewezen. Iedereen en zijn element inspecterende moeder kan namelijk de verkoopcijfers van Walibi bekijken omdat de webshop veel te veel data naar de gebruikers stuurt. Maar volgens Van Till werd Walibi door Jan van Kampen gechanteerd, omdat hij 100 billion dollars 10.000 euro vier vrijkaartjes vroeg in ruil voor zijn ontdekking. Daarom gaat ze aangifte doen. Een ontzettend slimme zet van Mascha van Till, want nu weet tenminste niemand dat Walibi zijn eigen gegevens open en bloot op straat gooit. Oh, wacht...

SAAAAD