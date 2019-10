En dan nu in het kwartetspel Nederland Ons Land mag ik van u 'niets en niemand ontziende milieucriminelen moet je in de portemonnee raken'.

Richard van Vliet is op vakantie in het Gelderse dorp Epe. Fietst van de camping naar het dorp. Heeft sinaasappelschil, medicijnstrip, azijnfles en een leeg potje bij zich. Gooit afval in de prullenbak. Wat denkt Richard wel, zomaar wat afval in de prullenbak gooien. Krijgt van oplettende snor boete van 50 euro wegens 'overtreden lokale afvalstoffenverordening'. Gelukkig maar, het hele dorp gered van de wisse ondergang. Richard weigert te betalen. Zal naar eigen zeggen 'asiel moeten zoeken in Duitsland'. Moet twee dagen de cel in. Hoopt op 'gratie van de koning'. Einde. Stay strong, Richard.