Parijs, het zit de stad van de liefde ellende niet mee. Eerst knallen Strijders van Allah een stel striptekenaars naar de hemel, vervolgens moeten er weer 100+ mensen uitchecken van de islam, daarna fikt de Notre-Dame af, de voorsteden staan al jaren in brand en ondertussen worden er met regelmaat mensen, en zelfs agenten, aan het mes geregen door totale idioten. Zo ook nu weer, een slachtpartij in het hoofdkwartier van de Parijse politie. Een aanvaller heeft vier slachtoffers gemaakt en is vervolgens zelf door de politie neergeknald - vooralsnog vijf doden in totaal, dus. Metrostation Cité is uit voorzorg afgesloten. Over het motief is nog niets bekend, maar volgens bronnen zou het gaan om een medewerker van de politie, dan wel een oud-medewerker van de politie. Livestream (met ook wat ander nieuws tussendoor) na de klik. Later meer.

UPDATE: Een getuige zegt op France24 dat een werknemer van de politie vier mensen heeft doodgestoken en nog eens vijf mensen heeft verwond. "All they said it was a colleague."

UPDATE: Dader zou twintig jaar bij de politie gewerkt hebben.

UPDATE: Dader was kennelijk doofstom: "L'auteur de l'attaque était sourd et muet."