Nou D66 en ChristenUnie, kom er maar in met 'Dit zijn ook onze kinderen' en 'We moeten ze terughalen'. Het schijnt namelijk dat er acht Nederlanders mee vechten/vochten in de Oekraïense burgeroorlog. Het zou gaan om tenminste drie man aan Oekraïense zijde, en vijf man bij de Russen. Staat allemaal in dit rapport en is bij elkaar becijferd door deze knakker. Volgens het rapport is Oekraïne vooral populair bij nationalistische white supremacist engnekken. "Oekraïne is voor hen wat Syrië is voor jihadisten." En daar kan het rapport best wel eens gelijk in hebben, want wat voor zieke pannenkoek moet je zijn om als Nederlander te gaan meevechten in de Oekraïense burgeroorlog? Dan doe je mee aan het conflict dat ervoor gezorgd heeft dat MH17 is neergehaald en vecht je óf mee met de lui die dat geflikt hebben, óf je doet mee met de paramilitaire fascisten die je van Brussel geen fascisten mag noemen. Dus hee Stef Blok. Tijd om de paspoorten van dit stelletje landverraders terug te geven af te pakken.