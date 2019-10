Terwijl de boeren zich de balen uit de broek demonstreren op het Malieveld, gaat het in ons nationale parlement over de dingen die echt belangrijk zijn, zoals Bart Smit folders. Minister van Speelgoed Ingrid van Engelshoven moet naar de Kamer komen omdat woordvoerder Van der Staaij van de Speelgoed Gendergescheiden Partij wil weten of iedereen die een speelgoedstofzuiger aan een meisje geeft vanaf 2021 door een D66-taskforce van zijn bed wordt gelicht. Nu LIVE hierboven of op PLAYMOBILPARLEMENT24. En door!

UPDATE: Dat was 'm alweer. Van der Staaij wilde eigenlijk de vraag niet stellen en Van Engelshoven wilde 'm niet beantwoorden. Wat een speelgoedparlement.