Straks mag er in Franse speelgoedblaadjes niet meer geadverteerd worden met 'jongen' en 'meisje' en medewerkers van de speelgoedwinkel aldaar mogen ook niet meer vragen voor wíe het speelgoed precies is. Dat vindt minister Van Engelshoven ('66) natuurlijk een prachtidee voor het levensbedreigende hokjesdenken in ons land, want terwijl de drugscriminelen elkaar en onze advocaten op klaarlichte dag overhoop schieten hebben wij een minister van Emancipatie die met haar team zit te vergaderen over 'rolbevestigend speelgoed'. Hoe kan het toch dat we ALLEMAAL lijden onder de continue gendergelijkheidsqueeste van een klein groepje chronisch gekwetste ridders te deugpaard, hoe kan het toch dat er in de politiek STEEDS MAAR WEER makke lammetjes opduiken om deze in- en intrieste ellende in de marge naar voren te schuiven als een van de grote problemen van onze generatie en hoe kan het toch dat het volk niet gewoon een keertje in actie komt en deze mallotige fophef STOPT. "Verder gaat het bedrijfsleven speelgoed ontwikkelen ‘dat niet discrimineert’." Bonk.

En door