Het is vandaag 150 jaar geleden dat de friet in Nederland kwam en dat is voor oBjEcTiEvE media aanleiding om de friet/patat-discussie weer uit het vet te halen. Dit is natuurlijk nergens voor nodig, aangezien het friet is, en geen patat. Iedereen die patat zegt, zegt het dus verkeerd. Terwijl iedereen die friet zegt, het juist goed zegt. Volgens meer dan 97% van alle wetenschappers is het friet, uit cijfers van het CBS blijkt dat het ieder jaar friet is, op Facebook hep gestaan dat het friet is en als het echt patat was geweest, dan had het woord friet überhaupt niet eens bestaan. Zeg dus voortaan nooit meer patat, maar zeg gewoon friet.