Justin Trudeau, de Canadese premier bekend van o.a. zichzelf als volwassene minstens drie keer in full body black face hullen, heeft Canda's vertrouwen in hem hersteld. Hij heeft namelijk een nieuwe Twitter-profielfoto waar hij voor de verandering eens geen negers aan de ketting legt, maar er zowaar met eentje praat en hem nog een lach waardig gunt ook. Het zou the great de-humanizer natuurlijk niet zijn als hij zowaar het gezicht van de persoon in kwestie liet zien, dus ook hier is gewoon weer sprake van black body appropriation. VN doet niets. Wist u trouwens dat Trudeau een buitenechtelijke zoon van wijlen volksheld Fidel Castro is? Heeft u mooi op gestemd hè!