Wat moet het toch doodvermoeiend zijn om continu over je schouder te moeten kijken naar tig jaar geleden, naar (toen) onschuldige dingen die je hebt gedaan waar anderen tegenwoordig aanstoot aan nemen, teneinde niet in het zwaard te vallen. Ja sorry houtkachelmobsters, maar in de winter van 1944 was het koud en toen hebben we inderdaad flink gestookt. In casu luistert het bokje naar de naam Justin Trudeau, de genderneutrale poldergirl van de progressieve kluit, een best wel lollig slachtoffer van zijn eigen ellende. Omdat-ie ooit Arabian Nights verkleed ging. Nou Justin, vieze vuile racist in hart en nieren, dat is aftreden geblazen! Misschien dat IEDEREEN in Nederland die ooit Zwarte Piet heeft gespeeld op de voetbalclub, bij de fanfare of tijdens de dorpsintocht excuses kan aanbieden via de hashtag #wirhabenesnichtgewusst, een tranentrekker van een filmpje met de oogleden op standje Droopy mag natuurlijk ook, want dan is die schuld alvast afgekocht als daar in de toekomst iemand over gaat zitten vingerwijzen.