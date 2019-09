Het zal je maar gebeuren. Behoor je welverdiend tot de 1% van de wereldbevolking die zich een vakantie in het buitenland kan veroorloven, word je teruggehaald. Thanks Obama. Thomas Cook, dat sinds 1845 reisjes organiseert, is failliet. Neckermann daarmee ook, want dat viel eronder. Het concern boekte vorig jaar nog een omzet van ruim tien miljard euro, maar ja, het mocht wat kosten blijkbaar, want ze hadden een schuld van ongeveer 1,5 miljard. Duits-Britse verhoudingen van weleer herleven ondertussen, want "De Britse overheid heeft een grote actie in gang gezet om vakantiegangers terug naar huis te brengen. 'Operatie Matterhorn' is de grootste repatriëring die Groot-Brittannië tijdens vredestijd heeft georganiseerd." Een stel Vlamingen zijn bedreigd door Tunesische hoteleigenaren die hun uitbetaling door Cook zagen verdampen en dus 3.300 euro eisen voordat de gasten mogen vertrekken.

Gijzeling, heet dat natuurlijk. "Hermetisch afgesloten hekken met gewapende bewakers voor de poort. Het draadloze internet ging uit. Sleutels van kamers en appartementen bleven in de kluis. Uit vrees voor een faillissement van reisbureau Thomas Cook nam een hotel in Tunesië geen enkel risico. Toeristen mochten het terrein pas verlaten als ze bij de receptie duizenden euro’s afrekenden." Ook zijn er tienduizenden gewone Nederlanders het haasje. "De duizenden Nederlanders die via Thomas Cook op vakantie zijn, hoeven die niet onmiddellijk af te breken. „Voor hen wordt geregeld dat zij hun vakantie kunnen afmaken”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse tak van de touroperator." Het is vooralsnog onduidelijk of Dolf Jansen of Freek de Jonge de Giro555-show zal presenteren.





Insult, injury