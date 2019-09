Lafaard, varken & tyfushond (dixit de vader van Roos, maar eigenlijk ook de rest van Nederland) Gökmen Tanis mag weer eens voor de rechter verschijnen. Niet dat-ie dat gaat doen, want Gökmen is een lafaard, varken en een tyfushond en dus blijft hij in het Pieter Baan Centrum liggen ruften. Hand in de broek, koran op schoot. Gökmen heeft al gezegd dat hij het allemaal heeft gedaan voor zijn geloof en daar ligt meteen een schone taak voor de media: hoe zorgen we er met z'n allen voor dat we een vierdubbele moord uit naam van Allah uit het aangeharkte voortuintje van de islam kunnen weghouden. Want die Gökmen, die malle idioot, dat is natuurlijk een eenzame wolf. Enfin. Livetweets van Tante Sas na de klik.