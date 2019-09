"Die eerste kogel was haar eigenlijk al fataal. Al heeft hij haar daarna nóg eens onder vuur genomen. Hij is als een beest tekeergegaan. Hij heeft haar afgeslacht. Roos was kansloos. Ze had niets eens door dat er op haar werd geschoten. Ze dacht dat ze werd gestoken. Dat riep ze ook tegen haar werkgever. Het waren haar laatste woorden." René heeft ook een brief geschreven. Nu zouden we allemaal wel iets tegen Gökmen willen zeggen. Dat hij een enorme loser is, bijvoorbeeld. Dat zijn grote held Allah hem ook een labiel haram sukkeltje vindt met zijn drugsproblemen. Dat hij een varken is. Een lafaard. Vragen of hij geniet van z'n democratische cel. Dat hij stinkt. Enfin, die brief. Dat Gökmen laf is. En dat is hij. Een laffe, laffe hond. Brief na de klik.

Aan de moordenaar van mijn lieve dochter Roos,

Op 18 maart jl. veranderde jij mijn leven en dat van vele anderen. Jij nam mij mijn 19-jarige dochter af. Mijn lieve Roos.

Jouw daad was niet alleen laf, maar ook ernstig gestoord. Bekenden van jou zouden je omschrijven als ‘een doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur’, van wie je zulk doorgeslagen gedrag zou kunnen verwachten. Maar hoeveel drugs jij in je leven ook hebt gebruikt, hoe ernstig jij je leven ook hebt vergooid, een daad zoals deze is nimmer te rechtvaardigen. Dat jij er voor jouw handelen allerlei waanzinnige argumenten bij haalt, maakt mij wel duidelijk dat je echt doorgeslagen bent.

Wat mij het meest steekt is dat jij na zo’n bizarre daad ook nog eens zo laf bent om niet op zitting te willen verschijnen. Jij gaat alleen maar als jij wordt gedwongen. Je weet waarschijnlijk wel dat het allemaal niets meer uitmaakt en zet maar alles op alles om jouw handelen toch maar te rechtvaardigen.

Tijdens de vorige zitting liep je te koeren dat je geen democraat zou zijn en onze wetten niet erkent. Maar uit jouw verleden blijkt dat je voorheen nooit moeite had met het doen van een beroep op die wetten. Hypocriet. Je hebt advocaten ingeschakeld, gebruikgemaakt van rechten zoals in hoger beroep gaan. Maar nu probeer je anderen te overtuigen dat je de Westerse samenleving niet erkent. Kennelijk zie je niet dat niemand je gelooft en je jezelf alleen nog maar ongeloofwaardiger maakt dan je al bent.

De rechtbank en het OM willen je voorlopig niet laten dwingen om bij de volgende zitting op 23 september te verschijnen. Voor mij is dat onbegrijpelijk. Want jij kunt je verstoppen voor jouw walgelijke daden, maar de nabestaanden en slachtoffers kunnen niet weglopen voor onze intense gevoelens van verdriet en rouw.

Jouw daad was laf, het feit dat jij je hebt laten arresteren door onze democratische politie is laf en toont ook jouw angst om te sterven, dat jij niet op de zittingen wilt verschijnen is laf en toont mij dat je je toch weleens zou kunnen schamen voor jouw handelen. Dat is voor mij dan het enige positieve van het feit dat jij je verstopt in jouw strafcel, waar jij – als ons systeem werkt zoals het zou moeten – nooit meer (levend) uit zal komen.