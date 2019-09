Zo hypergrappig als Louis van Gaal Sex Dwarf zal het helaas nooit meer worden maar soms zie je tussen die malle stukjes in de Sunday Sport een pareltje voorbij komen waarvan je denkt: verdomme dit is de aarde in het jaar 2069. Want met al die kindjes (m/v/x) die tegenwoordig zelf hun gender mogen kiezen van papa en mama, ouders die hun baby vernoemen naar een of ander type pijlstormvogel en dat geleuter over roze kleertjes op jochies en blauwe kleertjes op meisjes omdat ze niet in hokjes passen. "Ja mijn zoon of dochter mag zelf kiezen of hij een zoon of dochter is want misschien is mijn zoon of dochter wel niet een zoon of dochter maar een zoon of dochter." En dan is het over een aantal jaar geen publicatie meer in de Sunday Sport, maar in de NRC, omdat een of andere groezelige gozer van een jaar of 60 inderdaad nooit zal weten of hij een kerel of een meisje is. What a time to be alive.

En dit is ook helemaal niet leuk