Thierry Baudet heeft gewoon gelijk. We mogen best een beetje trotserder zijn op onze Grootse Nederlanders. We hoeven ons heus niet te schamen voor onze geschiedenis. Michiel de Ruyter, Rembrandt, Spinoza, Thorbecke, Cornelis Lely, Adriaan Roland Holst en natuurlijk beste zanger Rob de Nijs.

Deze week maakte De Nijs bekend dat hij gaat stoppen met optreden. Zat er al aan te komen. De prachtige documentaire Niet voor het laatst van Leon Verdonschot was al een kroniek van een aangekondigd einde.

En nu zitten we met de bizarre situatie dat we in Nederland een bekeuring krijgen voor het filmen van een ongeluk, maar ook hard klikken op een niet-leuk filmpje van een heer op leeftijd die van een podium kukelt.

Daarom hijsen wij Rob de Nijs weer op het voetstuk met deze saluuthommage & met dit prachtige polderchanson uit 1980 (heel hard afspelen). Met die schitterende historische alsook uberfoute videoclip (met Guikje Roethof lol en een awesome Mercury Colony Park). Dit zijn wij, allemaal.

Ooit komt er een Boulevard Rob de Nijs. Bij de Avenue Ramses Shaffy linksaf...

===



PS: Niet meer optreden = ook geen centjes, dus mensen. KOOP DAN.