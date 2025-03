Was er ooit een knappere man in Nederland alsdan Rob de Nijs? We denken van niet. En nu is-ie ook nog eens deaud, de man die Malle Babbe ooit vijf reedten gaf. Rob de Nijs nam al tig keer prachtig afscheid en we schreven deze hommage in 2019, opdat-ie het bij leven zou lezen. En nu is het echt einde verhaal voor De Nijs, die al had laten weten z'n mooie schitterende rijke fantastische leven niet te verlengen bij ellende. Mooi gebruld, leeuw. Bedankt voor Zachtjes Tikt een Kaarsje voor je Raam Vannacht in Wieringerwaard Met Je Lekkere Kondt. Ooit komt er een Boulevard Rob de Nijs. Bij de Avenue Ramses Shaffy linksaf...