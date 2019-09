Dit krijg je dus als een krant jarenlang obsessief probeert om fascisme te zien in iedere rimpeling in de vijver van het maatschappelijk debat, en elke afwijkende mening tot de poorten van Bergen-Belsen de hel vervolgt totdat niemand ooit nog iets afwijkends durft te zeggen (en zeker niet binnen de eigen gelederen). Hierboven de totaal ontredderde "V-Vlogger" (de V in dezen niet voor Victorie maar voor Volkskrant & Vossius - red.) Lisa Koetsenruijter die de confrontatie met een VW Kever, een paar gestileerde letters in Duits propaganda-font en een boekje met ceremoniële voorschriften voor het dragen van uniformen nauwelijks heeft overleefd. Werkelijk, de gruwelen van Auschwitz vallen in het niet bij de zaterdagmiddag van Lisa (dochter van een andere VK-redacteur, als je je afvraagt hoe ze aan het baantje kwam). Nog leuker is de nazi-jacht van Margriet Oostveen (wat weer de vrouw is van NRC-pedantje Stom-Jan Meeus, want het Herrenvolk van de media houdt het allemaal graag onderling). Ook zij ging naar de nazi design expo in Den Bosch, in de kennelijke veronderstelling dat ze een clandestiene congres-bijeenkomst van Jung FvD zou aantreffen. Groots is haar verbazing als blijkt dat bezoekers aan een expositie over de Tweede Wereldoorlog in dit land vooral geïnteresseerde mensen zijn met een gezond gevoel voor moderne geschiedenis, en de twijfelachtige rol die de Duitsers daarin speelden. Niks geen nazi's! Hebben ze zichzelf bij Das Volkszeitung dan toch een beetje voor niks gek & bang zitten maken, al die jaren...?