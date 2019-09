De G40, een soort G7 maar dan voor Almelo, Delft en Oss, luidt de noodklok. De verantwoordelijkheden van de gemeentes zijn toegenomen, terwijl hun budget sterk gedaald is. Volgens Paul Depla, burgemeester van Breda G40 Commander-in-Chief: "ligt alles op tafel. (...) Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte en lastenverhoging." Mooi boel, want hoe kan zo'n land nou de nieuwe Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc. produceren om de aanstaande renaissance van een nieuwe Walkürenritt te voorzien. Met een tekort van zo'n 35 miljoen euro vallen in Groningen (net als in Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda) de hardste klappen. Groningse wethouder Paul de Rook: "Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken. Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt." Dit kan inderdaad niet zo zijn, want is een Nederlander die niet kan zwemmen, eigenlijk nog wel een Nederlander?