In een liveblog spreekt RTV Rijnmond van mogelijk 3 dodelijke slachtoffers. Het gaat om de straat Heimerstein in Dordrecht. Er zou geschoten zijn in een huis en iemand heeft RTV Rijnmond gebeld met het verhaal dat er twee kinderen vermist zijn. "De politie laat in een telefonische reactie aan RTV Rijnmond weten dat er nog niets meer bekend is." Later meer.

UPDATE: De twee vermiste kinderen zijn gevonden.

UPDATE: Telegraaf meldt drie doden: "De schutter zou een politieman zijn die ook zichzelf van het leven heeft beroofd. Een vierde gezinslid raakte zwaargewond."

UPDATE: Politie bevestigt: drie doden, één slachtoffer is zwaargewond.

Ramptoeristen achter lint