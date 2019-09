Kende u de Tactische GeweerMeneer al? Prima vlogger, met zeer interessante instructiefilmpjes over guns & ammo en vechttechnieken (abonneren). Uiterst handige informatie, zo met de voedsel- en brandstofrellen voor de deur, de komende tsunami van immigrantenkrakers en natuurlijk De Gastapo, die komt controleren of u nog een cv-ketel/gasfornuis in huis hebt. Nu de politiek welwillend tegenover 17000 tasers voor de Nederlandse politie staat (LOL @ Dylan), willen wij eigenlijk ook zo'n ding. Ja, we weten het, we mogen nog niet eens een busje pepperspray voor moeder de vrouw aanschaffen. Maar fuk 'em. In filmpje hierboven mag een studentenmeisje een Navy Seal frituren met een taser. En het werkt echt, Mike!

Bzzzzzzzzzz