Docenten, wat zijn het toch van die heerlijke knuffelbare zachte eitjes. Ontheemde kindertjes die met een zelfgemaakt zwemvest dobberen op de Zee der Nederlandse taal hijsen ze aan boord van 't Kofschip, om ze met een ruime voldoende op zak weer aan wal te zetten. Ze leren je de heilige staartdeling uit te voeren, na 'ademen' en 'drinken' een van de belangrijkste vaardigheden van de mens. En na afloop van de werkdag, om 15.15 uur, zitten ze met z'n allen in het docentenhok, roken ze rode Gauloises en grienen ze vanwege die brutale bengels uit 2D en de verruwing van de maatschappij - en dat tegen een maandelijkse belediging van heb ik jou daar. Het is dat docenten gecompenseerd worden met een robbertje vakantie hier en daar, want anders... Nou jongens, life finds a way. Het door werkdruk geplaagde docententeam van De Werf in Amersfoort bloeide op vanwege drie konijnen, een paar kippen en een moestuin. "Zonder werkgroepen, zonder deadlines, zonder vaste budgetten." Gewoon, drie konijnen, een paar kippen en een moestuin. En nu jullie weer.