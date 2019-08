Dat kan kloppen, want dankzij bovenstaand filmpje dat BNNVARA-programma Make Holland Great Again (80.000 kijkers) vorige week dinsdag publiceerde is de online haat plotseling verdwenen. Foetsie. Pleiten. Nergens meer te bekennen. Zo stond Huipie Kronknagel (15) net op het punt een gefotoshopt pornoplaatje met het hoofd van zijn klasgenootje Samantha op de klasse-Whatsapp te plaatsen, tot hij opeens Marco Borsato het kruisgebaar zag maken. Greta Dieversmuide (53, wilde weer ZE MOETEN ZE GEWOON ALLEMAAL OPHANGEN IN HUN EIGEN LAND JA intijpen op Facebook): "Ik zag opeens Matthijs van Nieuwkerk die een Xje deed. Toen was het wel voorbij ja." Ook Eppo Koldsmoel (43, twitterde de hele dag over de geslachtsdelen van Wierd Duk) kapt ermee. "En dat allemaal dankzij Rapper Donnie. Maf eigenlijk." Vera Smetijzer (39) pakt het rigoureuzer aan. "Ik ben maar weer begonnen met ouderwetse offline poederbrieven. Je moet ergens heen met je frustratie. Toch?" Antwoord op de vraag Waar kennen wij dat gebaar toch van? na de breek.