De Geldmaat Award Voor Vrij Associatief Analyseren Der Samenleving is vandaag voor Henk Mulder, kritisch Telegraaflezer te Zwolle. De jury snapt nog steeds niet hoe Henk in zes regels van Nee/Nee-stickers op de deur naar in de steek gelaten slachtoffers van verkrachting is gekomen, maar het is hem gelukt. De prijs is een jaar lang een beetje met zijn PIN-pas rommelen bij een anoniem tankstation zonder eigenheid en herkenbaarheid. Ja/Ja Henk, gefeliciteerd!