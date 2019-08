Want 'sea level rise' is ook maar een construct

Weet u wie ook wooncrisis heeft? Barack Obama en zijn knappe transvrouwtje. De voormalige POTUS heeft naar verluidt een landgoedje aan zee op de kop getikt op het miljonairsghetto Martha's Vinyard. Hier het exacte adres (voor het sturen van al uw fanmail). Vraagprijs voor de compound was 15 miljoen dollar, maar dan heb je ook wat. Een eigen strand, een eigen steiger voor je boot, een eigen personal visstek, een eigen romanties paadje naar het water om jointjes te roken. Kijk toch eens wat een schoonheid! In deze tijden van klimaatverandering, smeltende polen, kokende gletsjers, zeespiegelstijging en de dramatische oproep om als de vliegende sodemieter de kustgebieden te verlaten, want er komt een 7,5 meter hoge vloedgolf aan.

BRON: https://twitter.com/barackobama/status/362595604385370113