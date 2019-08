Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats, in 2018 waren dat er 39.300. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot 12.600.



Aldus het bijschrift van ANP Photo, dat een schitterende collectie beeldmateriaal samenstelde bij alweer EEN DREUN in het sociaal-economische gezicht van Mark Rutte en zijn Waanzinnig Gave Land. Tsjonge jonge, bijna 40K daklozen. Da's ongeveer Heel Hellevoetsluis!



Na eerdere berichten over lange rijen bij de voedselbanken, onrendabelen die een ontbijtje bij de HEMA al "vakantie" noemen, is dit het zoveelste tere vaasje dat aan diggelen ligt met dank aan drie kabinetten Rutte the Destroyer. En dat komt prima uit, zo met Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen voor de deur.

Iemand nog een halve liter?