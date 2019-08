ACHT PROCENT (8%) meer huishoudens in NL kunnen geen prei meer kopen

De samenstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden relatief meer alleenstaanden en éénouder gezinnen geholpen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen (BTW verhoging, en energie) dan de pensioenen en AOW. (Persbericht VNV)

Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan verregaande gevolgen hebben, blijkt uit groot onderzoek van RTL Nieuws. Mensen moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op vakantie. (RTL NIEUWS)

Steeds meer mensen belanden in de noodopvang voor daklozen in deze regio. Door de krapte op de woningmarkt zien veel mensen geen andere oplossing meer als ze hun eigen huis ineens kwijt raken door bijvoorbeeld een faillissement of een scheiding. (De Gelderlander)