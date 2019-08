Aldus het CBS in het verder totaal onboeiende artikel 'Achterblijven van de consumptie bij het bbp 2008-2018', over dat Nederlanders hun extra centjes in de hypotheek stouwen en dat we verder maar slecht zijn in een beetje genieten, een artikel dat alle media dan toch maar braaf overtikken want CBS. Maar binnen een paar minuten hangt Klaas al in de mail en voor het goed aflezen van de peilstok in het volksreservoir is het wel handig dat een inkomend mailtje ondertekend is door een Klaas, Arie, Jan, Henk, Wim, Piet of een samentrekking van twee van die namen - Henk-Jan of Piet-Wim ofzo. Enfin, Klaas' inkomen is helemaal niet met 21% procent gestegen, en het inkomen van een heleboel andere werkende Nederlanders ook niet; alle andere Aries, Klazen, Wimmen, Jannen, Henken en Pieten mogen zich ook melden in de mail want dan bouwen we een mooi dossier tegen die schurk van een Mark Rutte.