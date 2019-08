Frappant is dat toch, dat altijd als iemand doordraait die arme Allah aan de haren erbij wordt gesleept - of andersom, natuurlijk. Enfin, hoewel er een dode te betreuren viel kunnen we hier toch spreken van feelgood-beelden. Een makker die niet helemaal goed bij zijn kokosnoot is en hakbarrend door de straten van Sydney spookt wordt gepakt door met krukken, stoelen en stokken gewapende omstanders. Mensen aan het mes rijgen altijd -1, een kratje op je kop krijgen, erbij liggen als een suf sukkeltje en de rest van je leven bukken +veel. "Stop stop stop stop stop"

Haha loseerrrrrr