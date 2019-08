Ja jongens, kom op. Is hier geen artikel tegen in de Geneefse conventie of zo? De Telegraaf meldt dat de vrouwen en partners van Nederlandse F-16-piloten die in 2017 deelnamen aan NATO's Baltic Air Policing-missie, per telefoon geïntimideerd zijn door ACTOREN met een Russisch accent. "Van bronnen binnen de vliegergemeenschap begrijpt De Telegraaf dat de telefoontjes begonnen nadat de militairen naar huis hadden gebeld met hun eigen toestel. Vrouwen en vriendinnen kregen vervolgens een belletje van iemand met een Russisch klinkend accent die vroeg wat hun man daar deed? Wat zij ervan vonden? En of het niet beter zou zijn wanneer hij daar weg zou gaan? Er werd meerdere keren teruggebeld."

Ja, verdomme hey, dan zit je toch ineens een stuk minder lekker in je schietstoel tijdens de volgende onderschepping. "De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt bekend te zijn met de praktijken, maar wil er verder niets over kwijt. Daardoor is onduidelijk of er net als in 2017, toen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in de Baltische staten actief waren, nog steeds naasten van uitgezonden Nederlandse militairen worden lastiggevallen." De MIVD publiceert sinds 2016 niet langer over soortgelijke incidenten, bijvoorbeeld met IS, en wil niets kwijt over Boris' Bellijnen, dus het is onduidelijk of de intimidatie nog altijd aanhoudt. De Nederlandse luchtmacht is niet langer actief in het Baltische luchtruim, maar de Landmacht heeft er 270 soldaten rondlopen om de Russische invasie tegen te houden en zich zorgen te maken over asbest.