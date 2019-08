NRC Handelsblad was al fout in de oorlog (allebei de fusietitels) en trekt die lijn zeventig jaar later door naar nieuwe fascistische ideologieën. Twee redacteuren gingen een dagje op pad met Liesbeth Hofman, de vrouw van islamist en beroepsopruier Arnoud van Doorn. Beide bekeerlingen zijn activisten van de politieke islam bij de Partij voor de Eenheid en propagandisten voor de profeet, feiten die niet vermeld worden door een redactrice die zich openlijk lijkt te verkneukelen over de moedwillige wetsovertredingen die Hofman pleegt in tram, ziekenhuis en publieke ruimte. Abou Arnoud is er gezellig bij, want die twittert foto's van z'n vuilniszak in de tram (na de breek). Ook het Halalgemeen Deugblad was uitgenodigd op het gezinsuitstapje en liet zich daarmee eveneens voor het karretje van de koranstampers spannen. "Die wet heeft wat mij betreft geen bestaansrecht", zegt de vrouw die zichzelf van een publiek bestaansrecht berooft. Enige grappige bijwerking bij de "burgerlijke ongehaarzaamheid" van twee sujetten die liever sharia dan rechtsstaat willen: dat geblaas over burgerarresten is bij dezen bewezen hysterie - het ergste wat er gebeurde was een scheve blik. Sane!

Vanmiddag is er in Den Haag (op de Koekamp) een demonstratie tegen het boerkaverbod. We verwachten dat het ofwel heel rustig blijft, of dat de politie handhavend zal optreden. Want de APV van Den Haag verbiedt gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties...

UPDATE: Gemaskerde parade mag gewoon gemaskerd van burgemeester Krikke. Haagse makelaars, update uw adviezen!