Hmmm hoe zouden we het volk dit keer zo snel mogelijk op de kast kunnen krijgen? O ja natuurlijk door BIER duurder te maken! Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt het inhuren van personeel duurder en dus de Sportdrank voor Kampioenen ook, want degene die er na een doorberekening voor op gaat draaien bent u. En niet dat het de eerste prijsstijging in tijden is, hè: "Prijzen in bars, hotels, restaurants en op campings zijn het afgelopen half jaar al relatief sterk gestegen: met 4,4 procent." Ja Mark Rutte. Je kan mensen de hongerdood bezorgen door de boodschapjes duurder te maken. Je kan de woninghuur lachwekkend hoog laten oplopen. Je kan hulpbehoeftigen laten verrotten met je onbetaalbare ziektekosten. Je kan belastingen en gemeentelijke heffingen naar epische proporties tillen. MAAR VAN HET GODENVOCHT BLIJF JE AF JA. Kan iemand Rutger Bregman even bellen want wij willen gratis bier voor iedereen.

Foto van man die 3 bier betaalde in kroeg en sindsdien zwerver is