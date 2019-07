Het is weer tijd voor de periodieke 'prayers for [plaatsnaam]', 'Gun Control' en '#[Plaatsnaam]Shooting - in casu Gilroy in de staat Californië. Eén van de tienduizenden lone wolves die door het land zwerven heeft het vuur geopend tijdens een KNOFLOOKFESTIVAL. Nu is van alle dingen die je kunt openen (het buffet, het bal, enz.) het vuur wel het allerstomst en dan ook nog eens op een KNOFLOOKFESTIVAL. Man. De dader, 'your average white guy', kan het in ieder geval niet navertellen want hij is door de politie omgelegd. We hebben wat beelden verzameld - klikken is altijd op eigen risico.

Krakaka

Vier dood, vijftien gewond

Mazzelpik

Toen het nog saai was