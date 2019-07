Model-Amsterdammers Edwin Martínez en Shardyone Semerel zijn in Marokko veroordeeld tot de doodstraf omdat ze zich hebben misdragen in het zwembad wegens een brute vergismoord op een 26-jarige jongen. Martínez en Semerel wilden eigenlijk eigenaar 'Moes' van een café in Casablanca vermoorden, maar troffen de zoon van een rechter. Daar gaan ze in Marokko kennelijk niet zo lekker op. Het zou een mislukte afrekening in het drugsmilieu zijn, waar volgens de NOS ook onze Nationale Waar is Wally Ridouan Taghi bij betrokken is. Goed nieuws voor Edwin en Shardyone: de laatste keer dat Marokko de doodstraf ook echt uitvoerde was in 1993 omdat iemand om minder minder Nederlanders had gevraagd . Benieuwd naar de toespraak van de plaatselijke burgemeester, die gaat uitleggen dat vergismoorden zó niet bij Casablanca passen.