Probleem'n? Poar neem'n! Dat is wat de wijzen in het Oosten zeggen - maar met boerenverstand komt je niet ver meer in de Randstad. Daar hebben ze bordjes voor hun kop en daar kunnen ze écht. níet. voorbij kijken. Beetje jammer wel dat het ten koste gaat van de humor, maar ja. Schuld van de dominante huidskleur in dit land. Hans weet er alles van, want die was bij ons in de Schaterbar tijdens de Zwarte Cross. Ook hij werd van een euforisch gevoel van ongedwongen vrijzinnigheid weer terug in de zuurketel van randstedelijke bekrompenheid gedonderd. Maar de wijsheid uit het Oosten, die heeft hij mee terug genomen en bezingt hij nu voor ons, allemaal!