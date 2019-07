Nou mensen. Pak allemaal de champagne maar, want de Nederlandse huizenzeepbel is eindelijk aan het barsten. De prijsstijging van koopwoningen in Amsterdam (GarageBox Index: 125.000 euro) is het laagste in vijf jaar! Dus wij onze zakjapanner erbij pakken en de horlepiep dansen, blijkt dat de huizen in juni alsnog 7 procent duurder waren dan vorig jaar. Oftewel: als u vorig jaar 300.000 euro voor een aftands krot moest aftikken, is dat nu 321.000 euro. Verdomme hee. Het is niet anders. Een huis kopen in Nederland anno 2019 is nog steeds pleuris duur. Alle stats uit uw regio na de breek.