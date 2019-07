Bereid u maar voor op een heel heet weekje want het gaat dus ontzettend heet worden. Vanaf dinsdag wordt het elke dag HETER DAN DERTIG GRADEN GEK. Dat is dus dat u denkt goh het is wel warm hier en dan nog vijf graden erbij. "Woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het landinwaarts 35 tot 39 graden worden met de hoogste maxima in het oosten van Brabant en in Noord-Limburg. Zelfs 40 graden lijkt niet uitgesloten." Nu al zin in de sterftecijfers van het CBS.