Het zit als volgt: omdat dit nu eenmaal ligt besloten in 's lands founding document namelijk het COUDENHOVE-KALERGIPLAN!!!!! moet het Westland van minister van Onderwijs Arie Slob een islamitische basisschool in Naaldwijk bouwen. Daar had de gemeenteraad dus absoluut geen zin in, en zette de hakken in de bloempotgrond. Vervolgens kregen ze vanuit Den Haag een ultimatum van een week. Als ze de islamitische school niet toe zouden staan, zou minister Slob de gemeenteraad voor en door gewone mensen overrulen, zoals dat in het Nederlands heet. Een unicum, en dat heeft zich zojuist voltrokken: "Het besluit van minister Arie Slob (Basisonderwijs) om groen licht te geven voor de komst van een islamitische basisschool naar Westland is woensdag ‘automatisch in werking getreden’, aldus een woordvoerder van het ministerie."

En wat evenzo een unicum gaat zijn, is dat de gemeenteraad daar op haar beurt weer tegen in beroep gaat. Want zo doen ze dat in Westland, Principeland. "Het besluit van de minister moet namelijk nog worden genomen; dat gaat morgen gebeuren. De raad besluit op voorhand alvast in beroep te gaan. Reden is dat ze daarvoor niet van vakantie wil terugkomen. Vandaag is de laatste vergadering voor de zomervakantie. Vorig jaar kwam de raad ook al eerder van vakantie terug en dat is de raad slecht bekomen, aldus initiatiefnemer Peter Duijsens van Westland Verstandig." Nou, fijne vakantie jongens, we horen het over een paar weken wel! Wist u trouwens dat islamitisch basisonderwijs best wel naar is? Oud-leerlingen Ashwad en Soheilah Rodjan in ieder geval wel (leestip).