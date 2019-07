Nou, de BBQ van Gezond Rechts Italië hield de gemoederen weer bezig afgelopen weekend. Want het is natuurlijk maar zeer de vraag of zo'n Franse Matra R530F air to air missile uit Qatar wel onder de hobbyistenwet valt. En die ongeleide rocket pods helemaal onderaan topic zijn ook een grensgeval. Maar goed, Italiaanse fascisten; alpen-Turken voor wie Griekenland veroveren al teveel gevraagd was en er op puur geluk in slaagden Ethiopië een paar dagen vast te houden. Dus ja, dan is een beetje tof doen in dit naoorlogse verzet zo'n beetje het enige dat rest voor de heren van Forza Nuova. Volgens de politie hebben leden van de organisatie ook gevochten in Donbass, Oekraïne. "Police said the discoveries stemmed from a previous investigation into Italians who took part in the Russian-backed insurgency in eastern Ukraine." Nou, dat was dus blue on blue! Wat een tragedie.

Ook perfect voor achterop de pick-up!