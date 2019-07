Alvast excuses voor uw en onze bloeddruk maar we hebben vanochtend naar Grindpad FM zitten luisteren en dat zou eigenlijk niemand moeten doen. Vanochtend besteedde het Radio 1 Journaal (terecht) aandacht aan de petitie van de ouders van Nick, Romy en Savannah voor strengere straffen in het jeugdstrafrecht. En dan weten we het al in Nederland Medialand anno 2019 tegenwoordig. Dan worden er weer een paar experts aan het woord gelaten die gaan uitleggen waarom een straf van 1 jaar voor het vermoorden van een kind prima in orde is, omdat er ook nog een PIJ-maatregel (gericht op behandeling, niet op straf) aan toegevoegd wordt.

We kunnen het riedeltje wel dromen inmiddels. Langer straffen heeft geen zin, want het werkt niet afschrikwekkend voor de daders. Langer straffen heeft geen zin, want minderjarigen verantwoordelijk houden voor hun eigen handelen is niet eerlijk voor de daders. Langer straffen heeft geen zin, want het bemoeilijkt de terugkeer in de maatschappij voor de daders. Dat we ook straffen om aan de slachtoffers te laten zien dat wij als samenleving dit soort daden niet accepteren, wordt nergens besproken.

En op het moment dat het wel om nabestaanden gaat, gooit Peter van der Laan (VU) er een vunzige drogredenering in: "Het idee dat nabestaanden met langere straffen genoegdoening krijgen, is niet 1-2-3 gezegd. Het gevoel van verlies is daarmee niet weg te krijgen." Dus omdat je met strenger straffen het gevoel van verlies niet weg krijgt (als iemand dat donders goed weet, dan zijn het de ouders van de vermoorde kinderen wel) moet er maar helemaal geen rekening met de gevoelens van nabestaanden worden gehouden? Dat is exact dezelfde onzin als 'ik ga niet stemmen want mijn stem telt maar voor 0,00001% mee' of 'Nederlands klimaatbeleid heeft geen zin want het scheelt maar 0,0003 graden opwarming'. Maar o o o wat zijn die """experts""" toch rationeel.

Eigenlijk wisten we al genoeg na de eerste zin in het interview met onderzoeker Kristien Hepping (UU). "Ik vind de petitie zeker begrijpelijk vanuit het perspectief van ouders; het is natuurlijk heel wat als je je kind verliest door een moord of doodslag." Ze zei het echt: 'heel wat'. Heel wat. Als je twee weken de afwas niet gedaan hebt en je doet daarna de afwas is dat 'heel wat'. Als je op vakantie gaat en in één keer doorrijdt van Hazeldonk naar Perpignan is dat 'heel wat'. Een kind verliezen door moord of doodslag is niet 'heel wat'. Dat is verschrikkelijk. Maar dat lijkt maar niet door te dringen tot de botte koppen van onze experts.

De petitie ondertekenen kan hier.