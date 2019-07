Knipplak, omdat even luisteren het minste is wat je voor deze ouders kunt doen. En omdat een minderjarige dader geen verdrietvermindering voor de nabestaanden betekent: "In 2017 zijn onze kinderen vermoord. Nick Bood, Romy Nieuwburg en Savannah Dekker. Ze zijn vermoord door minderjarigen. En omdat het minderjarigen zijn vallen deze daders onder het jeugdstrafrecht. Wij als ouders hebben er onze missie van gemaakt de duur van de jeugddetentie omhoog te krijgen. Wij hopen dat iedereen in Nederland ons wil steunen bij deze missie, uw handtekening is waardevol! We hebben al gesprekken gevoerd met een aantal Tweede Kamerleden. Wij willen voor aanvang van het debat hierover de handtekeningen aanbieden aan minister Dekker."