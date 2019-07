Neen tante Sjaan, die koekjes peuzel je vandaag maar lekker zelf op. Zo, en met dat bikkelharde statement in deze wereld die alleen maar om anderen draait gewoon een keertje voor jezélf kiezen. Lekker voor de televee hangen, kijken naar mensen die in hun jeugd wel doorzettingsvermogen hadden toen ze in de regen naar tennisles moesten fietsen, in plaats van stiekem afzeggen om daarop maar met Moniek in het fietsenhok te gaan vozen. Zucht, jeugd. Enfin, vanaf 15.00 uur op NPO2 hét hoogtepunt in het tennisjaar: de finale op Wimbledon, tussen de beste ooit (Federer) en bijna de beste ooit (Chocofiets). Dan om 15.10 LIVE op TandartsTV, de Britse Grand Prix met Max Verstappen weer gewoon startend vanaf zijn vaste plek: P4 (AB-tweets na de Race Lees Verder). Ook bezig is dan de Tour de France op NPO1, maar het is 14 juli en de Franse feestdag, dus zien we allemaal Franse springveren van de b-garnituur zichzelf uitsloven voor eeuwige roem terwijl het de rest van de wereld niet boeit. Er was ook nog motorcross in Indonesië, dat is door de Zwarte Cross ineens onze nieuwe favoriete sport, maar dat is al afgelopen. Zonde zeg.

F1 Update: Max vijfde, grijpt naast een P3/podium omdat Vettel hem van achter van de baan beukte [video, onboard] en de lucht in stuurde. Hamilton wint z'n zesde Silverstone

